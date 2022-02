Heilgen-Statuen lagen in Westendorf im Schnee, Eigentümer gefunden

Statuen des Heiligen Hubertus (l.) und des Heiligen Urban wurden am Donnerstag und Freitag in Westendorf gefunden.

Westendorf – Am Donnerstag wurde in Westendorf eine herrenlose, geschnitzte Statue des Heiligen Hubertus gefunden. Das Abbild des Schutzpatrons der Jäger steckte in einem Schneehaufen unweit der Schulgasse 22. Wie die Polizei mitteilte, handle es sich bei der Statue um eine geschnitzte Holzfigur mit einem halben Meter Höhe. Einen Tag später wurde unweit der Fundstelle eine weitere Heiligen-Figur – die Darstellung des Heiligen Urban mit einer Höhe von etwa 70 Zentimetern – entdeckt.