Zwölf Jahre Haft für pädophilen Serientäter im Priestergewand

Köln – Als "pädophiler Serientäter" ist ein katholischer Priester in Köln zu zwölf Jahren Gefängnis verurteilt worden. Das Landgericht sprach den 70-Jährigen am Freitag schuldig, von 1993 bis 2018 neun Mädchen in Gummersbach, Wuppertal und Zülpich teils schwer sexuell missbraucht zu haben. Alle leiden nach Angaben des Gerichts unter "katastrophalen Folgen" wie Depressionen, Angstpsychosen, Magersucht, wiederkehrenden Alpträumen und Schuldgefühlen.

Der Pfarrer sei als "eine Art Repräsentant Gottes auf Erden" aufgetreten, habe in Wahrheit aber in "40 Jahren aktiven Missbrauchs" Taten verübt, die schlicht "unfassbar" seien, sagte der Vorsitzende Richter Christoph Kaufmann.

Insgesamt wurde der Pfarrer in 110 Fällen für schuldig befunden. Das jüngste Opfer war ein neun Jahre alten Mädchen. Der Pfarrer muss drei Nebenklägerinnen Schmerzensgeld in Höhe von 5.000, 10.000 und 35.000 Euro zahlen. Der Priester zwang Kinder zum Geschlechtsverkehr, zu Oralsex und zu vielen anderen sexuellen Handlungen, die Kaufmann mit Begriffen wie "fürchterlich", "ekelhaft" und "verstörend" beschrieb. Die Staatsanwaltschaft hatte 13 Jahre Haft gegen ihn gefordert, die Verteidigung maximal acht Jahre. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

"Wie konnte das über 40 Jahre überhaupt geschehen?", fragte Kaufmann. Ein Faktor war, dass der Priester ebenso geschickt wie skrupellos agierte. Er verstand es stets, ein besonderes Abhängigkeitsverhältnis zu schaffen, wobei ihm seine "außerordentlich hohe soziale Kompetenz" zugute kam. In allen Gemeinden, in denen er wirkte, war er äußerst beliebt. Als "Meister der Manipulation", so Kaufmann, erweckte er zum Beispiel den Eindruck, sich um die Tochter einer alkoholkranken Mutter kümmern zu wollen. In einem Fall schloss er mit Eltern eine "Therapievereinbarung" für ihre angeblich jähzornige Tochter ab.