Hamilton Schnellster am letzten Barcelona-Testtag

Barcelona – Formel-1-Rekordweltmeister Lewis Hamilton hat zum Abschluss des ersten dreitägigen Testfahrten-Blocks die schnellste Runde auf dem Grand-Prix-Kurs bei Barcelona gedreht. Der 37 Jahre alte Brite stellte am Freitag in 1:19,138 Minuten auch die Gesamtbestzeit in den drei Tagen auf. Er verwies dabei seinen neuen Teamkollegen George Russell auf den zweiten Rang, der 24-Jährige war aber nur 95 Tausendstelsekunden langsamer.