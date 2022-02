Grazer Corona-Absagen besiegeln das Haie-Aus

Innsbruck – Die Hoffnung vor den letzten beiden Spielen im Grunddurchgang war sehr klein, dass die Innsbrucker Haie mit zwei Siegen und gleichzeitig zwei Grazer Niederlagen in letzter Sekunde noch den Einzug in die Top Ten schaffen. Und sie wurde den Haien am Freitag schon zu Mittag und Stunden vor dem ersten Bully bei Tabellenführer Salzburg geraubt. Denn die ICE Hockey League sagte aus medizinischen Vorsichtsmaßnahmen die verbleibenden beiden Grazer Heimspiele gegen Znojmo und gegen den KAC ab, strich beide Partien ersatzlos und ohne Wertung aus dem Programm. Somit kann der Punkteschnitt der Steirer nicht mehr sinken und wurde schon das Innsbruck-Spiel am Freitag in Salzburg zu einem „Freundschaftsspiel“ degradiert.