„Then and There“ in Schwaz: Schirme, die für mehr als vor Regen schützen

Schwaz – Obwohl draußen die Sonne scheint, ist das galeristische Foyer mit wie zum Trocknen aufgespannten Schirmen verstellt. Dass diese in diesem Kontext allerdings mehr als Werkzeuge sind, um vor dem Nasswerden zu bewahren, ist offensichtlich. Die am Flohmarkt gefundenen Schirme hier vielmehr zum Vehikel für den Transport von Botschaften werden. Um unwillkürlich an die gern mit Schirmen „bewaffneten“ für das Frauenwahlrecht kämpfenden Suffragetten von einst zu denken oder die für Demokratie stehende Regenschirm-Bewegung im Hongkong von heute.

Derzeit aus der queeren Perspektive von Kathrin Wojtowicz in ihrer Schau „Then and There“. Referierend auf die Kritik am Hier und Jetzt von José Muñoz in seinem Buch „Cruising Utopia“. Dessen theoretischen Ansatz die Künstlerin spielerisch auflöst, was diverse Assoziationen aufmacht, letztlich aber ziemlich konstruiert daherkommt. Wenn etwa Polyesterseile, die eigentlich das Innere von Rundschlingen zum Transport schwerer Lasten sind, zu von der Decke abgehängten Soft Sculptures werden. Wahrscheinlich um uns zu sagen, dass das Queere selbst im Banalsten schlummert. Auch in den 35 an eine Galeriewand projizierten Bildfragmenten, die Blicke in den Himmel genauso wie leere Gläser oder eine rote Mütze konservieren.