Nach zwei Jahren Pause: Traditionelles Gauder Fest ist zurück

Zell am Ziller – Eine Tradition, vier Tage und Tausende Besucher – die Rückkehr des Gauder Festes vom 28. April bis 1. Mai ist für viele nicht nur Österreichs größtes Frühlings- und Trachtenfest, sondern auch ein Fest des Wiedersehens: „Treff ma uns am Gauder.“ Zudem wird das Gauder Fest in Zell am Ziller in gewohnter Größe und mit beliebten Höhepunkten abgehalten – ein paar Änderungen wird es aber schon geben.