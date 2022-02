Haussammlung der Tiroler Caritas: „Seismografen für versteckte Not“

Innsbruck – Einen Monat lang ziehen sie durch die Gemeinden, klopfen an den Türen, pflegen Kontakte und bitten um Spenden. Am 1. März startet die Haussammlung der Tiroler Caritas. Die Aktion hat eine lange Tradition, rund 1500 Ehrenamtliche beteiligen sich heuer daran. Alle Gelder kommen in Not geratenen Tirolerinnen und Tirolern zugute – von der Katastrophen- oder Familienhilfe über die Sozialberatung bis zur Obdachlosenarbeit.