Für Corona-Kurzarbeit in Österreich 500 Mio. Euro zu viel ausgezahlt

Wien – Das österreichische Kurzarbeitsmodell kann durchaus als Erfolg bezeichnet werden und fand auch im Ausland viel Beachtung. Die Kosten dafür beliefen sich bis Ende März 2021 auf rund 7,8 Mrd. Euro. Bis Ende 2021 stiegen die Auszahlungen auf 9,2 Mrd. Euro. Nun hat eine Überprüfung der Auszahlungen durch den Rechnungshof (RH) gravierende Mängel ergeben. In der Antragsphase 1 bis Ende Mai 2020 sei es „zu einer systematischen, nicht intendierten und nicht unmittelbar erkannten Überzahlung in der Größenordnung von 500 Millionen Euro“ gekommen, heißt es im am Freitag veröffentlichten Bericht.