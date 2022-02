Hilfsgüter für die Ukraine aus Österreich: Länder helfen mit zwei Millionen Euro

Hilfsgüter für die Bevölkerung werden in die Ukraine geschickt, auf die Aufnahme von Flüchtlingen sind Bund und Länder in Österreich vorbereitet.

Innsbruck, Wien – Auf die Aufnahme von Kriegsflüchtlingen bereiten sich die Bundesregierung und die Bundesländer bereits vor, wenngleich das Innenministerium derzeit nicht mit einer großen Bewegung ukrainischer Staatsbürger nach Österreich rechnet. Hier gebe es nur eine kleine ukrainische Community von etwa 12.700 Menschen und daher wenig Ankerpunkte. Österreich wird deshalb zuerst Nachbarschaftshilfe in der Ukraine sowie in den unmittelbar angrenzenden Staaten – Ungarn, Rumänien, Polen – leisten, teilte Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) mit.

Fünf Lkw mit Material, das für Operationen benötigt werde – wie Plastikhandschuhe, Schutzbrillen und Desinfektionsmittel –, würden noch am Freitag von Schwechat in die Ukraine fahren, so das Innenministerium. Dies sei von der Ukraine angefordert worden. Der Wert der Güter wurde mit 200.000 Euro beziffert. Dazu Gerhard Karner: „Mit dem heutigen Transport leisten wir unmittelbar Hilfe für die Menschen in der Ukraine. Natürlich werden wir auch die Nachbarstaaten bei der Betreuung von geflüchteten Ukrainern unterstützen, wenn sie unsere Hilfe anfordern.“