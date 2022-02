Österreichs Tourismus erholt sich nur sehr langsam

Bei den gebuchten Nächten fehlten jedenfalls noch 14 Millionen auf die Ergebnisse in der Zeit vor der Krise. „Wie sich die Saison insgesamt entwickelt, hängt aber auch ganz entscheidend vom Februar ab, der aufgrund der Semesterferien traditionell der nächtigungsstärkste Monat im Winter ist“, so Statistik-Austria-Generaldirektor Tobias Thomas. Das Minus kann sich also noch etwas verkleinern, denn diese für den Wintertourismus so wichtige Ferienzeit ist in den vorliegenden Daten noch nicht enthalten.