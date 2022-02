Hyundai i20: Breitensportler und Spaßmacher

Für alle, die es ein klein wenig ruhiger angehen wollen, bietet Hyundai aber die Serie N-Line an. Sportlichkeit und Alltagstauglichkeit verbinden sich hier in idealer Weise.

Schon von außen trat der TT-Testwagen in Intense-Blue-Pearl mit schwarzem Kontrastdach äußerst scharf gewürzt auf. Zutaten: zweifärbige 17-Zoll-Felgen, ein Kaskadenkühlergrill im Stil einer Rennflagge, sportliche Schürzen und ein Heckstoßfänger wie aus der Tourenwagenserie – mitsamt verchromter Doppelauspuffanlage. Diese legt sich ab Motorstart dann schon mächtig ins Zeug, wenn der i20 noch steht. Schon beachtlich, welch sonorer und dumpfer Klang derart einem Dreizylinder zu entlocken ist. Dann der erste Gang über das knackig zu schaltende Sechsganggetriebe und einfach erleben, wie spritzig sich 120 PS anfühlen können. Im Fall des i20 ist der Verbrenner als Hybrid an ein 48-Volt-System gekoppelt, das den Benziner mit einer elektrischen Leistung von umgerechnet 16,59 PS versorgt. Das merkt man vor allem beim stürmischen Losfahren und beim Beschleunigen in höheren Gängen. Dazu kommt beim N-Line, dass das Ansprechverhalten des Aggregats von Hyundai nochmals geschärft wurde.

Speziell in Kurven gibt der wendige i20 dann ganz den Breitensportler. Kraftvoller Schub paart sich mit regelrechter Kurvengierigkeit. Die Vorderachse vermittelt dabei über die zielgenaue Lenkung das Gefühl, sich regelrecht in die Biegungen zu krallen. Sehr freudsam. Manches doppelt so teure Modell bietet so einen Fahrspaß nicht. Für Halt in Kurven sorgen übrigens auch die gut geformten Sportsitze. Spaß macht der i20 N-Line nicht zuletzt auch bei den Kosten. Bei fünf Jahren Garantie macht Hyundai nämlich mit einem „Werbepreis“ Ernst: 22.190 Euro statt 25.190 Euro stehen auf dem Preiszettel.