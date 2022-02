Tiroler Feller bei Kristoffersen-Sieg in Garmisch als Dritter am Podest

Henrik Kristoffersen gewann am Samstag den ersten Slalom in Garmisch-Partenkirchen. Der Norweger verwies den Schweizer Loic Meillard und den Tiroler Manuel Feller auf die Plätze zwei und drei. Doppel-Olympiasieger Johannes Strolz wurde Vierter. Der Halbzeitführende Tanguy Nef (SUI) schied in der Entscheidung aus.