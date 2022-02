Panzer überrollte Auto in Vorort von Kiew: Vorfall war wohl ein Unfall

Wie durch eine Wunder überlebte der Lenker. Er wurde von Helfern und Rettungskräften befreit und in ein Krankenhaus gebracht.

Kiew – In sozialen Medien und auch auf vielen Nachrichtenseiten kursiert derzeit ein schockierendes Video aus einem Vorort von Kiew. Dabei ist zu sehen, wie ein Panzerfahrzeug auf die Gegenfahrbahn gerät und ein entgegenkommendes Auto überrollt. Wenig später tauchte ein weiteres Video auf, das Helfer zeigt, die einen älteren Mann aus dem Wrack befreien. Wie durch ein Wunder überlebte der Lenker demnach und war sogar ansprechbar.

📽 Twitter-Videos | Panzer überrollt Auto in Kiewer Vorort, Lenker überlebt

In sozialen Medien und auch auf mehreren Nachrichtenseiten wurde in der Folge behauptet, dass es sich um einen russischen Panzer gehandelt habe, der absichtlich einen zivilen Pkw überrollt habe. Tatsächlich dürfte es sich aber nicht um ein russisches, sondern ein ukrainisches Panzerfahrzeug und bei dem Zusammenstoß um einen Unfall gehandelt haben, wie etwa Puls4 am Samstag berichtete. Bei genauerer Betrachtung (siehe Video unten) beschleunigt das Kriegsgefährt kurz vor dem Zusammenstoß und gerät daraufhin ins Schlingern, wodurch der Lenker möglicherweise völlig die Kontrolle verloren hat.