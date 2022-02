2:2 nach 0:2-Rückstand: FC Wacker holte Punkt bei Lafnitz

Lafnitz – Und täglich grüßt das Murmeltier: Wie schon vor einer Woche in Kapfenberg geriet der FC Wacker Innsbruck auch am Samstag in Lafnitz früh in Rückstand. Thorsten Schriebl (4.) und Daniel Gremsl (14.) brachten die Hausherren mit 2:0 in Führung.