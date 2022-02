57-Jähriger nach Fahrzeugüberschlag in Ainet verletzt

Ainet – Am Samstagvormittag kam es in Osttirol zu einem Autoüberschlag, bei dem sich der Lenker unbestimmten Grades verletzte. Ein 67-jähriger war gegen 09.25 Uhr auf der B 108 im Gemeindegebiet von Ainet unterwegs, als er in eine Kreuzung fuhr. Dabei hatte er das Fahrzeug eines 57-jährigen Italieners übersehen, der von Matrei in Fahrtrichtung Lienz unterwegs war. Es kam zur Kollision, wodurch sich das Fahrzeug des Italieners überschlug.