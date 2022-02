Tourengeherin nach Sturz auf Reiterkarspitze von Hubschrauber geborgen

Untertilliach – Am Samstagnachmittag musste auf der Reiterkarspitze in Untertilliach eine gestürzte Tourengeherin per Notarzthubschrauber geborgen werden. Die 30-Jährige war mit ihrem Begleiter unterwegs, als sie gegen 15.10 Uhr aufgrund der schwierigen Schneebedingungen zu Sturz kam.