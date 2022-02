Plastikdinos in der einstigen Sehnsuchtslandschaft

Innsbruck –Es sind mitunter skurrile Motive, die Fabian Haspinger auf seinen Touren durch die Fanes-Gruppe in den Dolomiten mit der Kamera festhält. Da ein Plastiksaurier, der aus einem Schneehaufen herauswächst, dort ein Picknick auf Kunstrasen in den Geröllhalden unter den Dolomitenspitzen. Mal saust eine Frau in der Sommerrodelbahn an grasenden Kühen vorbei, mal steht ein einziges eingezäuntes Auto auf der grasgrünen Bergwiese.