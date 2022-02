„Crash": Karambolage-Klassiker aus Kanada im Leokino

Deborah Unger und James Spader in David Cronenbergs „Crash“. Am Freitag im Leokino.

Innsbruck – Zugegeben: Diese etwas bizarre Geschichte über eine Gruppe junger Leute, die nur noch durch Autounfälle in sexuelle Ekstase geraten und diesen Fetischismus bis zum tödlichen Ende betreiben, ist keine leichte Kinokost. Und damals, in den 1990er-Jahren, klang die Prämisse von David Cronenbergs Film „Crash“ nach der ausgestellten Perversität von Nachmittagstalkshows im Privatfernsehen. Heute ist der Film, der bei Erscheinen als „verkommen“ verteufelt und in Cannes vollkommen zu Recht ausgezeichnet wurde, das, was man einen Klassiker nennt, weil er die vielleicht finalste Metapher für den Zusammenprall von Technologie und Psyche fand.