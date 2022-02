Keine glänzenden Zeiten unter dem Goldenen Dachl

Eine Führung zum Goldenen Dachl ist wohl ein Fixpunkt vieler Stadtführungen. Laut Alexandra Danninger-Baesens von der Interessengemeinschaft der Tiroler Fremdenführer waren die letzten zwei Jahre für die Branche alles andere als rosig. © Reichle

Innsbruck –Touristen blieben daheim, Busreisen wurden storniert, der Städtetourismus leidet besonders: Rund 150 Fremdenführer gibt es in Tirol – Corona war für viele von ihnen eine Katastrophe. Die Branche hat es österreichweit besonders hart getroffen. Wann wieder Normalität einkehrt, sei derzeit nicht absehbar, sagt Alexandra Danninger-Baesens, Vorsitzende der Interessengemeinschaft der Tiroler Fremdenführer.

Entgeltliche Einschaltung

Was hat Corona für die gesamte Branche bedeutet?

Alexandra Danninger-Baesens: Einen gewaltigen Einbruch. Die Busreisen sind fast komplett weggefallen. Im vergangenen Sommer konnten wir wieder etwas arbeiten – aber auch nur sehr kurz. Hauptsächlich waren das Gäste aus dem österreichischen und deutschen Raum. Alle anderen Märkte – englische, italienische, französische und spanische Busgäste – sind komplett eingebrochen. Es war ein Auf und Ab. Bei den Lockdowns konnte man nicht arbeiten, dann wieder waren die Gruppengrößen so beschränkt, dass es einem Berufsverbot gleichgekommen ist.

Wie war das bei Ihnen persönlich? Wie viele Gäste, wie viele Führungen hatten Sie im Vergleich zur Zeit vor Corona?

Danninger-Baesens: Im letzten Jahr waren das bei mir maximal 30 Prozent. Heuer läuft es sehr zögerlich an. Ich habe bis jetzt noch keinen einzigen Auftrag gehabt. Die erste Führung ist am 1. März von einer kleinen Gruppe aus Innsbruck. Langsam kommen jetzt auch die ersten Reservierungen für den Sommer. Ob es die Ruhe vor dem Sturm wird? Das wissen wir nicht. Die Leute halten sich zurück, weil sie nicht wissen, was kommt.

Lässt sich das auf die gesamte Branche umlegen?

Danninger-Baesens: Es kommt ganz darauf an, welche Sprachen man als Fremdenführer spricht. Ich hab’ zum Beispiel mehr Umsatz gemacht als mein Ehemann, der aus Belgien kommt und keine deutschsprachigen Gruppen führt. Russische Kollegen hatten viel weniger Führungen als früher, für die spanischen Kollegen, die auch Gruppen aus Südamerika führen, war es extrem. Ich kann mich auch nicht erinnern, dass ich im letzten Jahr einen englischen Bus am Busparkplatz stehen sah.

Kommen internationale Gäste wieder, auch aus dem asiatischen Raum?

Danninger-Baesens: Es kommen langsam zögerlich die ersten Anfragen aus Indien herein – aber ohne konkrete Daten. Wir wissen also nicht, was auf uns zukommt. Es sind einfach Anfragen, ob es uns noch gibt, ob wir Führungen anbieten, wie die Tarife und Bedingungen sind. Heuer hält sich noch jeder zurück. Normalerweise kommen um diese Zeit bereits viele Mails .

Sie rechnen also nicht mit einem normalen Sommer?

Danninger-Baesens: Eine große Frage wird sein, ob heuer in Oberammergau in Bayern die Passionsfestspiele, die es dort alle zehn Jahre gibt, stattfinden. Sollten sie durchgeführt werden, dann erwarten wir wieder viele Gäste aus dem amerikanischen und englischen Raum. Eine komplette Normalität werden wir heuer noch nicht erreichen. Das wird bis 2023 dauern.

Wie haben sich die Fremdenführer die letzten zwei Jahre über Wasser gehalten?

Danninger-Baesens: Natürlich mit Unterstützung vom Staat – Gott sei Dank. Ansonsten haben scheinbar etliche den Beruf gewechselt. Manche haben sich aber auch mit Themenführungen auf Einheimische spezialisiert. So gibt es beispielsweise Stadtteilführungen in Hötting und St. Nikolaus, Führungen zum Thema Rotlicht in Hall oder zu den Fuggern in Schwaz. Das Interesse liegt da doch anders als beim Gast mit einer klassischen Stadtführung.

Glauben Sie, das Image Tirols hat gelitten – Stichwort Ischgl?

Danninger-Baesens: Ich würde sagen, nein. Das war vielleicht kurzfristig der Fall. Wir haben mit Après-Ski nichts zu tun, das ist ganz etwas anderes.

Am 5. März findet zum ersten Mal seit Ausbruch der Pandemie wieder der Aktionstag zum Welttag der Fremdenführer statt. Was bedeutet das für Sie?

Danninger-Baesens: Es ist sicher ein Durchstarten, nachdem er letztes Jahr ausgefallen ist. Man will aber auch etwas für das Image tun. Viele glauben immer noch, dass Fremdenführer ein Hausfrauen- oder Studentenjob ist. Davon wollen wir wegkommen und zeigen, dass es ein Beruf ist, bei dem es sehr viel Wissen braucht.