Kramer beim Heimweltcup in Hinzenbach nur von Slowenin Kriznar geschlagen

Hinzenbach - Sara Marita Kramer ist im zweiten Heim-Weltcup-Einzelskispringen in Hinzenbach nur von Nika Kriznar geschlagen worden. Als Zehnte des ersten Durchgangs musste sich die bei Olympia wegen einer Corona-Infektion ausgefallene Seriensiegerin aus Salzburg am Ende nur der überlegenen Slowenin beugen. Kriznars Landsfrau, Vortagessiegerin und Doppel-Olympiasiegerin Ursa Bogataj, wurde schon in der Qualifikation disqualifiziert, weil sie zu früh los gefahren war.