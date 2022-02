Vier Schwerverletzte bei Unfällen auf Tirols Pisten

Gleich zweimal waren die Retter in Sölden zu Mittag gefordert. Gegen 12.15 Uhr fuhr ein Elfjähriger mit zwei Freunden knapp unterhalb der Mittelstation der Gaislachkogelbahn von der blauen Piste Nr. 6 in den freien Skiraum. Auf der Abfahrt in Richtung der blauen Piste Nr. 3 blieb der Bub an einem kleinen Baum hängen. Er prallte gegen einen Felsen. Dabei erlitt er schwere Verletzungen. Das Kind wurde mittels Tau geborgen und mit dem Rettungshubschrauber in das Krankenhaus Zams geflogen.