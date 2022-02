Plus

Wie erklärt man seinen Kindern, was derzeit gerade in Europa passiert? Eltern stehen dieser Tage vor einer schier unlösbaren Aufgabe: Sie müssen einerseits ihrem Nachwuchs den Krieg in der Ukraine beibringen, gleichzeitig aber auch dafür sorgen, dass die Kinder nicht in Angst und Panik verfallen. Eine Gratwanderung.