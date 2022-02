Der Notar – Interessante Aufgaben und umfangreiche Ausbildungsmöglichkeiten

© Notariatskammer

In Österreich gibt es 563 Notariate, 66 davon in Tirol und Vorarlberg. Die österreichischen Notarinnen und Notare beschäftigen in ihren Kanzleien rund 1.150 Juristinnen und Juristen und 2.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im nicht-juristischen Bereich.

Entgeltliche Einschaltung

Die österreichischen Notarinnen und Notare sind Träger eines öffentlichen Amtes, denen staatliche Autorität übertragen wird, um öffentliche Urkunden zu errichten. Sie stellen dabei die Echtheit, Beweiskraft und Aufbewahrung dieser Urkunden sicher. Sie sind vom Gesetz dazu verpflichtet, unparteiisch und objektiv zu sein und genießen öffentlichen Glauben.

Vor allem aber sind Notare spezialisierte und top ausgebildete Juristen im Bereich des Erbrechtes, Unternehmens- und Gesellschaftsrechts sowie des allgemeinen Vertragsrechts. Notare sind als erfahrene Vertragserrichter bei Kauf, Übergabe, Schenkung, Gesellschaftsgründung oder Unternehmensumgründung immer verpflichtet, objektiv die Interessen aller beteiligten Parteien wahrzunehmen und bestmöglich umzusetzen.

© Notariatskammer

In den Notariaten werden umfangreiche Aufgaben mehr und mehr von einem Stab an bestens ausgebildeten und hochqualifizierten Assistentinnen und Assistenten erledigt. Neben allgemeinem Office-Management

bearbeiten diese Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ganz zentrale Bereiche im Bereich der Verlassenschaften, bei der Vorbereitung von Vertragsurkunden und -abwicklungen, bei der Berechnung und elektronischen Abwicklung von Steuern und Gebühren und im Bereich der Treuhandabwicklung. Als Mitarbeiter im Bereich der Notariatsassistenz bietet sich die Möglichkeit, umfangreiche juristische Kenntnisse zu erwerben und anzuwenden, ohne dass dafür ein Studium der Rechtswissenschaften erforderlich ist.

„Die umfangreichen Tätigkeiten in den verschiedensten rechtlichen Bereichen bieten mir als Notariatsassistentin große Abwechslung in der täglichen Arbeit. Ich darf jeden Tag aufs Neue erfahren, dass die Tätigkeit in einem Notariat fernab von einem monotonen und eintönigen Bürojob liegt.“ - Larissa Gastl, Notariatsassistentin © Notariatskammer

Ganz neu und spannend ist auch der Bereich der digitalen notariellen Dienstleistungen. So können sowohl Unterschriften per Videokonferenz und Handysignatur elektronisch beglaubigt als auch Gesellschafterversammlungen per Videokonferenz abgehalten und vom Notar beurkundet werden. Auch die Errichtung von Notariatsakten (solche werden für besonders sensible Bereiche des Vertragsrechtes errichtet) ist in elektronischer Form ohne die persönliche Anwesenheit der Parteien beim Notar möglich. Alle diese Vorgänge brauchen spezialisierte Vor- und Nachbereitung durch ein qualifiziertes Team an Assistentinnen und Assistenten.

Weil die Tätigkeit als Assistentin und Assistent so vielschichtig ist, unternimmt das Notariat umfangreiche Anstrengungen zur Aus- und Fortbildung in diesem Bereich. Ein eigens dafür entwickeltes Programm der Notariatsakademie namens work@notariat stellt Seminare in allen denkbaren Bereichen und für alle Ausbildungsstufen zur Verfügung.

Darüber hinaus bietet sich nun mit einem brandneuen Universitätslehrgang die Möglichkeit, spezialisiertes Wissen in einer großen Bandbreite zu erwerben und sich damit für die Position der gehobenen Assistenz oder der Kanzleileitung zu qualifizieren. Der Lehrgang findet an der Universität Innsbruck statt und wird zum Teil auch online angeboten, sodass es Interessierten aus ganz Österreich möglich ist, daran teilzunehmen. Er ist berufsbegleitend ausgelegt und schließt nach zwei Jahren mit der akademischen Bezeichnung „Akademisch geprüfte Kanzleiassistenz“ ab.

„In meinem Beruf werde ich immer wieder vor neue Herausforderungen gestellt, die teils selbstständig und teils in enger Zusammenarbeit mit den Juristen erarbeitet werden. Durch die vielseitigen Aufgabenbereiche kann man sich ein breit gefächertes Wissen im rechtlichen Bereich aneignen.“ - Maria Strasser, Notariatsassistentin © Notariatskammer

Die Absolventinnen und Absolventen dieses Universitätslehrganges verfügen über ein auf neuesten Erkenntnissen beruhendes, praxisorientiertes Spezialwissen, welches ihnen ermöglicht, grundsätzliche rechtliche Zusammenhänge und Strukturen in allen relevanten Aufgabengebieten einer Notariatskanzlei zu erkennen und zu verstehen. Der Lehrgang versetzt die Absolventinnen und Absolventen damit in die Lage, die Bearbeitung für das Notariat relevanter rechtlicher Themen und der sich daraus ergebenden Geschäftsfälle fundiert zu unterstützen und zu begleiten. Wichtige und abwechslungsreiche Themen wie Digitalisierung, Erbrecht und Verlassenschaftsverfahren, Grund- und Firmenbuch, Urkundenerstellung im Zivilrecht ebenso wie Gesellschaftsrecht, Grundzüge des Strafrechts und Steuern und FinanzOnline spannen einen bereiten Bogen an qualifiziertem Wissen zu essenziellen Tätigkeiten in Notariaten. Nähere Informationen finden sich unter https://www.uibk.ac.at/rewi/ulg-kanzleiassistenz/index.html.de

Falls wir Ihr Interesse an einer Tätigkeit im Notariat geweckt haben, unsere Notarinnen und Notare freuen sich auf Ihre Bewerbung und stehen für ergänzende Informationen jederzeit gerne zur Verfügung!

© Notariatskammer