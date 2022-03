Baby in Graz nach Schütteln gestorben, Mutter in Haft

Graz – Eine 25-Jährige aus Graz dürfte ihren erst zehn Monate alten Sohn Ende Februar so heftig geschüttelt haben, dass der Bub gestorben ist. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, musste der Säugling am 24. Februar reanimiert werden, er starb einen Tag später im Spital. Die Mutter sprach von einem plötzlichen Herz-Kreislauf-Stillstand. Die Obduktion ergab, dass der Tod durch ein großräumiges Hirnödem "mit größter Wahrscheinlichkeit durch heftiges Schütteln verursacht worden war".

Die Polizei war vergangenen Freitag kurz vor 16 Uhr zum Haus der 25-jährigen Rumänin gerufen worden. Rettungskräfte führten gerade die Reanimation des zehn Monate alten Babys durch. Das Kind wurde danach ins LKH Graz in die Kinderklinik gebracht und dort intensivmedizinisch betreut, es starb aber am Samstag. Die Ärzte stellten rasch eine mögliche massive Gehirnverletzung fest. Die Staatsanwaltschaft ordnete daraufhin eine Obduktion an.

Entgeltliche Einschaltung