VKI erweitert Sammelaktion um acht weitere Ski-Saisonkarten

"Die Besitzer von Skisaisonkarten haben einen gesetzlichen Anspruch, ihr Entgelt für jenen Zeitraum, in dem eine Leistungserbringung nicht möglich ist, von den Liftbetreibern zurückzuerhalten", so der VKI. Obwohl die Gerichte die Rechtsansicht des VKI auf aliquote Rückerstattung des Kartenentgelts bestätigt hätten, verweigerten nach wie vor etliche Liftbetreiber die Rückzahlung an betroffene Saisonkartenbesitzer.