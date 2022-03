Innsbrucker Kirchen zeigen Kunst als Medium des Widerstands

Innsbruck – Bereits zum 22. Mal werden auch in der heurigen Fastenzeit wieder Innsbrucker Kirchen zu Kunsträumen. Neben dem Dom und der Spitalskirche erstmals auch die Universitätskirche St. Johannes. Wo bis Ostern ein von der Tiroler Künstlerin Carmen Brucic gestaltetes „Altarbild“ zu sehen ist, das gerade angesichts der aktuellen Ereignisse in der Ukraine zutiefst berührt. Entstanden ist das zum 4,50 mal 3 Meter großen Digitalprint auf Stoff aufgeblasene Foto im vergangenen Sommer im georgischen Tbilisi, wo Brucic fünf AktivistInnen porträtiert hat, die als Teil der dortigen „Rave Revolution“ tanzend und performend für Freiheit und Gerechtigkeit auf die Straße gehen.

Auch David, den Brucic auf dem Altarbild zum Sinnbild des Leidenden schlechthin stilisiert. Erschöpft von der Verfasstheit der Welt, gelähmt im Zustand der Resignation und gleichzeitig voller Hoffnung, wie das V suggeriert, das sein von seinem zarten Körper abgewinkelter Arm mit diesem bildet. Um sich komplett nackt in seiner ganzen Verletzlichkeit auszuliefern, inklusive seiner Tattoos und Narben, der nur halb verheilten Spuren der Autoaggression auf den Armen von David, der halb Ukrainer, halb Georgier ist. „tired?“ nennt Brucic ihr Bild, das in subversiv zärtlicher Poesie an das widerständige Potential in uns allen appelliert, beseelt vom Wunsch, auf diese Weise gesellschaftliche und politische Veränderungsprozesse anzuzetteln.