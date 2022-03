Laiendolmetscher in Lienz: Mit der Muttersprache helfen

Lienz – Neslihan Tozar ist in Lienz geboren, ihre Eltern kamen vor über 30 Jahren nach Österreich. Das Übersetzen ist für die 27-Jährige nichts Neues. „Das habe ich früher schon für meine Eltern gemacht. Jetzt dolmetsche ich bei Beratungen im Frauenberufszentrum und übersetze auch Folder ins Türkische.“ Mina Saiedi kam selbst als Asylwerberin aus dem Iran nach Österreich. „Hier bin ich jetzt seit vier Jahren und drei Monaten. Ich habe im Frauencafé gedolmetscht und helfe ehrenamtlich mit“, erzählt die 44-Jährige. Die persischen Sprachen Dari und Farsi sind ihr Gebiet. Haneen Alsaleh stammt aus Syrien und lebt seit acht Jahren in Lienz. Sie ist gelernte Köchin und betreibt mit Mutter und Schwester das arabische Restaurant „Lotus“ in der Lienzer Innenstadt. Wenn im Frauenberufszentrum Arabisch gebraucht wird, ist sie zur Stelle. Liza Maskhudova übersetzt Russisch und Tschetschenisch und dolmetscht, wenn es Sprachbarrieren gibt. Die 51-Jährige lebt seit 15 Jahren in Osttirol. Sie unterstützt mit ihren Sprachkenntnissen Asylwerber und Menschen, die wenig Deutsch können.