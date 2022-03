Unglaublich trendy: Schuhe von Ecco in den RathausGalerien

Schuh-Highlights in den RathausGalerien: nicht nur superbequem, sondern auch supertrendy. © ECCO

Sie sind untrennbar mit lässigen und bequemen „Tretern“ verbunden: Die Innsbrucker Schuhfamilie Perktold hat für ihre Kunden in den RathausGalerien einige modische Highlights am Start – und das schon seit zwei Jahrzehnten. Denn so lange dauert nun schon die erfolgreiche Zusammenarbeit mit dem dänischen Schuhhersteller ECCO.

Entgeltliche Einschaltung

Und weil die Liebe zum Schuhwerk bei Familie Perktold sozusagen im Blut liegt, haben Sabine und Anton Perktold nun der nächsten Generation Platz gemacht und ihrem Sohn Christoph die Weiterführung übergeben. Es geht also mit viel Elan weiter.

„Seit Herbst 2020 haben wir Ecco und Gabor in einem Store vereint, um unseren Kunden ein noch breiteres Angebot zu bieten. So können wir nun eine sehr große Auswahl an Damen- und Herren-Schuhen der beiden Marken offerieren“, erzählt Christoph Perktold freudig.

Schuh-Highlights in den RathausGalerien: nicht nur superbequem, sondern auch supertrendy. © ECCO

Gabor ist führender Hersteller qualitativ hochwertiger, modischer Damenschuhe. Neben der guten Passform kann der Gabor Markenschuh mit laufend aktualisierten Modellen punkten.

Handwerkskunst und Innovation sind die Grundsteine für Herstellung und Design von ECCO Schuhen. Die Firma bezieht die besten Rohmaterialien und gerbt die Leder selbst. Um die komfortabelsten Schuhe herzustellen, die man sich vorstellen kann, verwendet ECCO eine Vielzahl modernster technologischer Innovationen, die es ausschließlich dort gibt.

Und nicht nur die technischen Details – „körperschonendes Bewegen ist durch unsere Schuhmarken gegeben“ – sind wichtig, sondern auch Design und Trends. Und auch hier weiß der Profi Bescheid: „In diesem Frühjahr werden viele Pastelltöne zu sehen sein. Neben hellen Blautönen spielen auch cremefarbene Nuancen – und nach wie vor die Farbe Weiß – eine große Rolle. Neben Sneakern werden auch wieder andere Schuhtypen wie Loafers oder Ballerinas wichtiger, insgesamt werden Damenschuhe wieder femininer.“

Professionell und engagiert – das Team

© Perktold

Bester Service und Beratung mit geschulten Mitarbeiterinnen ist in den Stores der Familie Perktold (seit 2018 The SHOEART Shop mit den Marken NeroGiardini und FRAU, seit Herbst 2020 eigenen Store der österreichischen Marke Högl) besonders wichtig, Freundlichkeit und Kundenzufriedenheit stehen an vorderster Stelle. Und so freuen sich Christoph Perktold, Sabine Perktold, Sandra Lorber, Tamara Gross, Caroline Orgler und Patricia Giesinger, Sie in einem der Stores begrüßen zu dürfen.