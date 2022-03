Betrunkener Lkw-Fahrer (44) attackierte in Wattens Polizisten

Wattens – Ein betrunkener Lkw-Fahrer ist am Dienstagnachmittag in Wattens auf Polizisten losgegangen. Der 44-Jährige wurde gegen 15.40 Uhr auf der Inntalautobahn (A12) angehalten, weil er auffällig Schlangenlinien fuhr. Ein Alkotest ergab einen Wert von rund 2,4 Promille. Als eine Beamtin Schlüssel und Papiere aus dem Lkw an sich nehmen wollte, zog der Rumäne sie zurück. Der zweite Beamte hielt ihn fest, woraufhin er sich heftig wehrte und handgreiflich wurde.