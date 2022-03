Geldtasche an Hotelrezeption gestohlen: 20-Jähriger ausgeforscht

Tux – In der Nacht auf Mittwoch, kurz nach Mitternacht, hat ein vorerst Unbekannter eine Geldtasche aus der Schublade einer Hotelrezeption in Tux/Voderlanersbach mitgehen lassen. Darin befand sich immerhin ein vierstelliger Eurobetrag. Die Polizei startete umfangreiche Erhebungen, auch Hinweise aus der Bevölkerung trafen ein. Bereits am Mittwochmorgen konnte dann ein Verdächtiger festgenommen werden. Der 20-jährige Deutsche hatte die Geldtasche samt des Geldes noch bei sich.