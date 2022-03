Ex-Familienministerin Sophie Karmasin in ÖVP-Affäre festgenommen

Wien – Die ehemalige ÖVP-Familienministerin und Meinungsforscherin Sophie Karmasin soll im Zusammenhang mit der ÖVP-Inseratenaffäre festgenommen worden sein. Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) bestätigte am Donnerstag per Presseaussendung lediglich "die Festnahme einer Person wegen Tatbegehungs- und Verdunkelungsgefahr". Gesicherten APA-Informationen zufolge klickten für Karmasin am Mittwoch gegen 16 Uhr die Handschellen.