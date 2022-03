„Das Regime Putins kriminalisiert die Wahrheit": Presse zum Ukraine-Krieg

Demonstranten in Bonn stellen sich gegen Wladimir Putin und dessen Krieg. © Ying Tang via www.imago-images.de

Washington, Kiew, Moskau – Internationale Pressekommentare befassen sich auch am Donnerstag mit dem Krieg in der Ukraine.

📰 Die Washington Post schreibt:

„Die Nachrichten aus Russland sind düster. Wegen des Protests gegen den Krieg in der Ukraine sitzen 7.032 Russen in Haft. An Bankomaten bilden sich lange Schlangen. Europa und die Vereinigten Staaten schließen den Himmel für russische Flüge. Die Börse ist geschlossen. Ein Großteil der Welt hat den Krieg verurteilt. Und jetzt zieht Präsident Wladimir Putin unabhängigen Nachrichten den Stecker, damit die Russen nichts davon erfahren. (...) Was es wirklich bedeutet, ist, dass das Regime Putins die Wahrheit kriminalisiert hat und nicht will, dass die Russen sie erfahren. (...)

Die zwei Jahrzehnte von Putins Amtszeit haben zu einer allmählichen, aber gnadenlosen Zerstörung der Zivilgesellschaft geführt, einschließlich der Presse und NGOs wie (der Menschenrechtsorganisation) Memorial. (...) (Der im Straflager inhaftierte Kremlgegner Alexej) Nawalny rief die Öffentlichkeit auf, aus Protest auf die Straße zu gehen. (...) Die kritischen Stimmen hat Putin nicht ausgelöscht. Noch nicht."

📰 Wall Street Journal (New York):

„Srebrenica. Aleppo. Grosny. Dies sind Namen, die sich mit historischer Schande als Massaker eingebrannt haben, die von plündernden Serben, Syrern und Russen begangen wurden. Während seine Truppen ukrainische Städte umzingeln und bombardieren, scheint Wladimir Putin entschlossen zu sein, Charkiw, Mariupol, Kiew und weitere Städte dieser blutigen und schändlichen Liste hinzuzufügen. (...)

Es gibt jedoch Optionen zwischen Nichtstun und dem Risiko, den Dritten Weltkrieg auszulösen. Es ist unabdingbar, schneller mehr Waffen in die Ukraine zu bringen und sie nicht einfach an der polnischen Grenze abzuladen. (...) Die CIA und das Pentagon verfügen auch über Möglichkeiten (für verdeckte Operationen), die mit einer präsidialen Entscheidung mobilisiert werden könnten. (...)

Putins nukleares Säbelrasseln soll Biden und andere westliche Führer dazu bringen, die Ukraine allein kämpfen zu lassen, selbst wenn er auf Grosny-Taktiken zurückgreifen will. Aber die gleichen Risiken bestanden während des gesamten Kalten Krieges, und die beiden Seiten vermieden trotz vieler verdeckter Einsätze eine direkte Konfrontation. Die USA wollen nicht gegen die russische Armee und Luftwaffe kämpfen, aber der moralische und politische Preis wird hoch sein, wenn sie von der Seitenlinie aus zusehen, wie Tausende von Ukrainern sterben."

📰 Gazeta Wyborcza (Warschau):

„Mit dem Krach der Iskander-Raketen, die auf Kiew fallen, und im Feuer der Grad-Raketenwerfer, die Charkiw in Brand setzen, stirbt der Mythos von Russland als dem Land, das den Kontinent vom Faschismus befreit hat. Ein Mythos, der die europäische Politik lange gelähmt hat. Die Erinnerung an den Sieg im Krieg gegen Hitler war wichtiger Teil der russischen Identität. Sie definierte die Rolle Russlands als Staat, dem Europa dankbar sein muss - und die Rolle der Deutschen, die ununterbrochen um Vergebung bitten müssen.

Für die Deutschen ist es wahrscheinlich schwer zu verstehen, dass ihr Russlandkomplex nicht das schweigende Einverständnis zum Mord am ukrainischen Volk bedeuten darf, das im Zweiten Weltkrieg größere Verluste erlitt als die Russen. Russland hat sich für die Sache Putins, der sich als Verteidiger traditioneller Werte gegen den fauligen Westen ausgab, in einen Verbrecherstaat verwandelt. Für das, was jetzt passiert ist, werden sich Russland und das russische Volk noch jahrzehntelang schämen. So, wie sich Generationen von Deutschen für den Zweiten Weltkrieg schämen mussten."

📰 Pravo (Prag):

„Parallel zum heißen Krieg in der Ukraine spielt sich noch ein zweiter ab. Er findet im Äther sowie auf den Bildschirmen der Computer und Handys ab. Informationen sind im Krieg eine strategische Waffe. Es ist an der Zeit, auch bei uns unverzüglich zu handeln. Am Kampf gegen die Verbreitung russischer Propaganda sollten sich nicht nur die Regierungen, sondern auch die Mobilfunkanbieter und Internetprovider beteiligen. Man kann ein solches Eingreifen nicht als Zensur werten. Denn es gehört zu den Pflichten eines jeden, kriminelle Taten - wie die Unterstützung des Krieges Wladimir Putins gegen die Ukraine - zu verhindern."

📰 Financial Times (London):

„Chinas generelle Haltung in dieser Krise wird das Ansehen des Landes in starkem Maße bestimmen. Die Ukraine-Krise bewegt die Gemüter, vor allem in Europa. Einem China, das ein brutales Regime unterstützt, welches einen unprovozierten Krieg gegen die demokratische Ukraine führt, kann nicht verziehen werden. Peking sollte damit beginnen, seinen Beziehungen zu Putins Russland klare und zielgerichtete Grenzen zu setzen.

Es sollte bedenken, dass China Gefahr läuft, sich von den lukrativsten Handelsbeziehungen abzuschneiden, wenn die Dynamik des Kalten Krieges einsetzt und es sich eingeengt in einer Achse Russland-China wiederfindet. Obwohl der Handel mit Russland im vergangenen Jahr um 36 Prozent auf 147 Milliarden Dollar angewachsen ist, entsprach dieser Wert nicht mehr als einem Zehntel des gesamten Handels mit den USA und der EU. Peking sollte sich in seinem eigenen Interesse davor hüten, bei seiner Unterstützung für Putins Krieg zu weit zu gehen."

📰 Neue Zürcher Zeitung:

„Die westlichen Sanktionen isolieren Russland und schotten es wirtschaftlich ab. Sie setzen darauf, dass die Bevölkerung oder zumindest die Elite den Wahnsinn von Putins Aggression erkennt und von innen heraus für einen Politik- oder Regimewechsel sorgt. Doch Putins Regime trägt seit längerem zunehmend diktatorische Züge. Widerstand wird schnell lebensgefährlich.

Putin und seiner engen Entourage könnte die Abschottung sogar gelegen kommen. Sie setzen darauf, die breite Bevölkerung in der Not mit patriotischen Aufrufen gefügig zu halten und jede Opposition als Landesverrat hinzustellen. (...)

Die große Frage lautet deshalb, ob – und wie schnell – die Russen die Kraft zu einer neuen Perestroika, einer neuen Reform- und Öffnungspolitik unter veränderter Führung aufbringen werden. (...) Gelingt dies nicht, droht es zu einem zweiten Iran zu werden: ein isoliertes Land mit Atomwaffen, einer staatlich kontrollierten (Kriegs-)Wirtschaft und einem repressiven Regime, dessen Machtapparat jegliche Widerstandsregung brutal unterdrückt."

📰 Liberation (Paris):

„Hat er (Russlands Staatschef Wladimir Putin) genau definierte Kriegsziele? Strebt er danach, weiter am Schwarzen Meer entlangzulaufen, um Odessa einzunehmen und dann bis nach Transnistrien und Moldau vorzudringen? Das ist wahrscheinlich. Möchte er die ersten Kriegsgewinne versilbern und sie in Verhandlungen gegen ein Ende der Belagerung Kiews eintauschen? Das ist möglich. Aber die Zeit für ihn ist knapp. Der internationale Druck wird immer größer werden. Zusätzlich werden die verhängten Sanktionen beginnen, einen Einfluss auf die Moral der russischen Bevölkerung zu haben und also auch auf deren Unterstützung für den Tobsüchtigen im Kreml."

📰 De Standaard (Brüssel):

„Viele Hoffnungen richten sich auf das Szenario einer Palastrevolution im Kreml, bei der der 'gestörte' Putin von Leuten abgesetzt wird, die ihn heute noch stützen. Doch dafür gibt es leider keine Anzeichen. Putin arbeitet an einem Projekt, das Jahrzehnte überspannt. Zudem ist er auch nicht gerade umringt von verkleideten Friedenstauben. (...)

Wahrscheinlicher ist, dass der Westen noch geraume Zeit mit Putin als Feind rechnen muss. Egal, ob er die Ukraine unterwirft oder die Operation sich unter großen Verlusten in die Länge zieht. Die ganze Zeit wird Putin die Öl- und Gashähne kontrollieren. Statt über rasche Veränderungen zu fantasieren, kann es nur einen Auftrag geben: Europas Energieabhängigkeit von Russland muss abgebaut werden. Ohne Tabus und in hoher Geschwindigkeit."

📰 de Volkskrant (Amsterdam):

„Die Bürger Europas werden die Folgen des Krieges in der Ukraine in vielerlei Hinsicht zu spüren bekommen, von höheren Gaspreisen bis hin zu einer großen Zahl von Flüchtlingen, die untergebracht werden müssen. Wenn Russland den Krieg gewinnt, wird ein großer Teil von ihnen in der Europäischen Union bleiben. (...)