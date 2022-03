Umfragen: Viele Österreicher befürchten Ausweitung des Krieges

Eine Mauer hinter dem sowjetischen Heldendenkmal am Schwarzenbergplatz in Wien ist mit den Farben der ukrainischen Fahne – blau und gelb – bemalt worden.

Wien/Kiew/Moskau – Viele Menschen in Österreich sorgen sich vor einer Ausweitung des Krieges in der Ukraine. Das geht aus gleich drei Umfragen hervor, die die Bevölkerung in den letzten Tagen nach ihren Einstellungen zum Konflikt befragte. Je nach Studie befürchten 42 bis 63 Prozent der Österreicherinnen und Österreicher eine Ausweitung des Krieges auf andere Länder. Laut market-Umfrage haben auch 29 Prozent Angst vor dem Einsatz von Atomwaffen.

Trotz der möglichen wirtschaftlichen Folgen unterstützt eine klare Mehrheit die westlichen Sanktionen gegen Russland: Drei Viertel der vom TQS Institut befragten, sind dieser Meinung. In der Gallup-Umfrage sind es 71 Prozent. Allerdings stimmen hier nur 61 Prozent der Aussage zu, dass auch Österreich sich an diesen Sanktionen beteiligen soll. Große Unterschiede gibt es je nach parteipolitischer Zugehörigkeit. Anhänger der Grünen befürworten eine österreichische Teilnahme an den Sanktionen mit 91 Prozent am deutlichsten. Einzig unter den Anhängern von FPÖ und MFG ist eine Mehrheit (63 Prozent) gegen eine Beteiligung.