Anzeige nach Wucher: Mann (30) bezahlte in Innsbruck 900 Euro für Schlüsseldienst

Innsbruck – In der Not zum Handy greifen und dem ersten Suchergebnis folgen, kann teuer werden, wie ein aktueller Fall aus Innsbruck zeigt. Ein Deutscher suchte im Internet nach einem Schlüsseldienst, als er sich aus seiner Wohnung ausgesperrt hatte. Er fand dabei eine 0800-Nummer und kontaktierte den Anbieter per Telefon.

Erst am vergangenen Freitag war eine 26-Jährige ebenfalls in Innsbruck von einem dubiosen Schlüsseldienst-Anbieter abgezockt worden, die TT berichtete. Die Polizei rät dazu, sich immer an die Nummern von örtlichen Schlüsseldiensten zu wenden. Darüber hinaus führt die Wirtschaftskammer eine Branchenliste mit regionalen verlässlichen Firmen. Generell gilt: Nie sofort bezahlen, sondern Rechnung, Erlagschein oder Überweisung fordern. Jede seriöse Firma biete dies an. Außerdem sei man gut beraten, sich schon während des Anrufes über mögliche Kosten und Anfahrtszeiten zu erkundigen. (TT.com)