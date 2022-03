Führung muss „weiblicher“ werden

Der Lebensmittelhandel gehört zu den familienfreundlichen Branchen und bietet neben flexiblen Arbeitszeiten jede Menge Karrierechancen, gerade auch für Frauen. Das ist nach außen hin auf allen Ebenen sichtbar – vom Lehrling bis zur Führungskraft: 60 Marktleiterinnen führen eine SPAR-eigene Filiale, 23 selbstständige Kauffrauen betreiben einen SPAR-Markt in Tirol. In der SPAR-Zentrale Wörgl ist Patricia Sepetavc seit April 2021 Geschäftsführerin für die Bundesländer Tirol und Salzburg. Auch unter den Bereichsleitungen gibt es viele weibliche Führungskräfte. Zwei davon stellen wir heute vor:

Martina Bichler hat im Herbst 2020 die Leitung der Filialorganisation in der SPAR-Zentrale Wörgl übernommen. Die gebürtige Zillertalerin steht damit sämtlichen SPAR-Filialen in Tirol und Salzburg vor. Zusätzlich wurde sie im Mai 2021 vom Vorstand der SPAR Österreichische Warenhandels-AG zur Prokuristin ernannt. Die ausgebildete Touristikerin hat vor ihrem Start bei SPAR erste Erfahrungen im Bilanz- und Steuerwesen gesammelt. 2012 startete sie als Trainee im Vertrieb von SPAR und war anschließend über vier Jahre als Gebietsleiterin für SPAR-Filialen im Tiroler Unterland und für vertriebliche Sonderprojekte der Geschäftsführung verantwortlich. Von 2018 bis 2020 war Martina Bichler als Personalleiterin der SPAR-Zentrale Wörgl tätig. Mit September 2020 stieg die 33-Jährige zur Vertriebsleiterin der Filialorganisation in der SPAR-Zen­trale Wörgl auf. Sie trägt damit Verantwortung für 114 SPAR-Filialen in den Bundesländern Salzburg und Tirol.