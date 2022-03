Sicherheit der Energieversorgung: LH Platter fordert Tempo bei UVP-Novelle

Innsbruck – Tirols LH Günther Platter (ÖVP) fordert vor dem Hintergrund des Ukraine-Krieges und der damit verbundenen Sorge um die Sicherheit der Energieversorgung Tempo bei der Umsetzung der UVP-Novelle – und damit raschere Genehmigungsverfahren, in Tirol vor allem bei der Wasserkraft von Bedeutung. „Das ist eine klare Forderung von mir an die Bundesregierung", sagte Platter am Freitag bei einem Pressegespräch mit den landeseigenen Energieversorgern Tiwag und Tigas in Innsbruck.

„Das Prozedere muss rasch abgewickelt werden. Sonst werden wir es in Zukunft nicht schaffen, dass wir unabhängiger werden, was die Stromerzeugung betrifft", gab Platter den türkis-grünen Koalitionären in Wien mit auf den Weg. Gleichzeitig legte der Landeshauptmann ein klares Bekenntnis zum Ausbau der Wasserkraft in Tirol ab – ein Thema, bei dem die Meinungen in der schwarz-grünen Landesregierung mitunter auseinandergehen. „Wasserkraft ist erneuerbare Energie. Wir müssen auf die Wasserkraft setzen", so Platter und wies etwa auf die im heurigen Jahr zu erfolgende Fertigstellung des Gemeinschaftskraftwerks Inn (GKI) sowie von Tumpen-Habichen hin. Aber auch den umstrittenen Ausbauplänen im Kaunertal redete der Landeshauptmann das Wort – dies würde schließlich zur Gesamtstrategie der Tiwag gehören. Bei diesem Projekt, das von Umweltorganisationen massiv bekämpft wird, läuft derzeit ein Widerstreitverfahren. Es sei daher in der Zeitschiene weiter hinten angesiedelt, erklärte Tiwag-Vorstandsvorsitzender Erich Entstrasser. Insgesamt investiere die Tiwag in den kommenden sechs Jahren über 1,6 Mrd. Euro in erneuerbare Energieträger, der Anteil von 57 Prozent fossilen Energieträgern soll bis 2050 auf null sinken.