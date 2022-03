Schwierige Zeiten für die Hotellerie in Österreich

Kitzbühel – Der sehr gute Februar in den Tourismusregionen lässt die schwierigen Zeiten für die Hotellerie in Österreich in den Hintergrund rücken, doch damit ist die Branche noch keineswegs über den Berg. Die Situation sei eine schwierige, betonte man von Seiten der Prodinger Beratungsgruppe gestern im Rahmen einer Pressekonferenz in Kitzbühel. Dabei wurde die Frage gestellt: „Geht das profitable Zeitalter im Tourismus zu Ende?“