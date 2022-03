Die Angst vor der atomaren Gefahr: Was Experten sagen

Das ist die Kühlung der Brennstäbe, damit es zu keiner Kernschmelze kommt. Diese Gefahr bestehe hier nicht unmittelbar, weil nur ein Schulungsgebäude zerstört wurde, heißt es übereinstimmend. Laut Müllner übernehmen in Saporischschja nun vermutlich die Notstromaggregate die Nachkühlung der Reaktoren. Das alles funktioniere bis zu einem gewissen Grad automatisch. Dazu müssten aber die Sicherheitssysteme weitgehend funktionsfähig bleiben. Es darf bei einem Reaktor nicht passieren, dass diese Systeme bei Kämpfen beschädigt werden und nicht zur Verfügung stehen. Verliert man den Netzanschluss und den Notstrom, „habe ich eine Situation wie in Fukushima“.

Atomtechniker Stransky betont, dass in den vergangenen Jahren viel für die Sicherheit der ukrainischen Anlagen unternommen wurde. Die Ukraine habe nach Fukushima auch freiwillig am AKW-Stresstest der EU teilgenommen. Müllner sagt, dass der Reaktor-Typ in Saporisch-schja ein ganz anderer sei als in Tschernobyl, und verweist auf die Stahlbetonhülle.