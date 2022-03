Hyundai-Bus im Zillertal: Brennstoffzelle schlägt Batterie um Längen

Wien – Im Gegensatz zu einem Batterie-Stromer produziert sich ein Brennstoffzellfahrzeug die elektrische Antriebsenergie selbst, aus Wasserstoff, in einer Art Bord-Kleinkraftwerk. Einer raschen Verbreitung dieser Technik steht allerdings die Bereitstellung dieses Elements entgegen. Einerseits hinsichtlich der Gewinnung respektive Produktion, andererseits im Hinblick auf die Infrastruktur. Es gibt derzeit in Österreich ganze vier öffentlich zugängliche Wasserstoff-Tankstellen.

Dennoch lässt Hyundai nicht locker und setzt auf die Nutzfahrzeug-Sparte. Im konkreten Fall auf Nahverkehrs-Busse. Auf dem Heimmarkt, in Südkorea, sind davon bereits rund hundert im Einsatz. Etliche Fahrzeuge sind mittlerweile in Mitteleuropa gelandet. Eines davon in Wien, das seit Jahresbeginn im täglichen Demonstrations-Betrieb unterwegs ist. Als Nächstes ist die steirische Landeshauptstadt an der Reihe, im Sommer kommt ein Elec City Fuel Cell Bus nach Graz. Danach wird einer in Tirol landen, im Verkehrsverbund der Zillertalbahnen.