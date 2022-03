Kunden mit Wucher abgezogen: Polizei nahm in Innsbruck 23-Jährigen fest

Mit Wucherpreisen hatte ein angeblicher Notdienst-Techniker in den vergangenen Wochen in Tirol Tausende Euro eingenommen.

Innsbruck – In Innsbruck hat sich am Freitag wieder ein Fall von massivem Sachwucher ereignet. Kurz nach Mitternacht hatte ein 48-jähriger Einheimischer nach einer Suche übers Internet einen Notdienst zur Behebung eines Schadens an einer Therme kontaktiert.