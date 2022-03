35-Jähriger stürzte in Gries am Brenner sechs Meter von Balkon

Gries am Brenner – Ein 35-Jähriger stürzte am Samstagabend vom Balkon seiner Wohnung in Gries am Brenner. Laut Polizei war der Mann alkoholisiert und setzte sich gegen 20.40 Uhr auf die Brüstung, um eine Zigarette zu rauchen – dabei verlor er das Gleichgewicht.