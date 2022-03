Die WSG ist in Hartberg auf der Suche nach verlorenem Vertrauen

Auch wenn es auf diesem Bild nicht danach aussieht: Das letzte Spiel in Hartberg (Rajko Rep, inzwischen bei Klagenfurt) verloren Fabian Koch und Co. (r.) im Februar mit 0:1. Diesmal will die WSG aber nicht nur bildlich gesprochen obenauf sein.

Der letzte Heimsieg gelang im November 2021. Übrigens am selben Spieltag, an dem die WSG überhaupt den letzten „Dreier“ (3:0 in Altach) eingefahren hatte. Eine Unserie, die heute enden soll. Und dabei geht’s nicht nur um eine Moral-injektion, sondern auch um einen möglichst großen Abstand zu Schlusslicht Altach, das gestern erwartungsgemäß in Salzburg keine Punkte machte.