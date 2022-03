Keine Stichwahl in Wattens: Oberbeirsteiner zieht sich aus Politik zurück

Wattens – Nächster Knalleffekt im Vorfeld der Bürgermeisterstichwahlen in Tirol kommenden Sonntag. Nachdem zuletzt die Wörgler Bürgermeisterin Hedi Wechner nach einer desaströsen Gemeinderatswahl nicht mehr zur Stichwahl antreten wollte, ist selbiges nun auch in Wattens der Fall. Der amtierende Bürgermeister Thomas Oberbeirsteiner gab vor wenigen Minuten via Facebook nicht nur seinen Verzicht auf die Stichwahl, sondern auch seinen kompletten Rückzug aus der Gemeindepolitik bekannt.