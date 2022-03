Galerie Flora: Unterwegs im Nebel, Schnee und Wolkigen

Innsbruck – Die Landschaft ist eines der „ewigen“ Themen in der Malerei und Grafik. 24 Beispiele davon, was Landschaftliches alles sein kann, führt die aktuelle Ausstellung in der Galerie Flora vor. Anhand von Arbeiten meist Tiroler Künstler in den unterschiedlichsten Stilen und Techniken, die in den vergangenen 100 Jahren entstanden sind. Die älteste davon ist unzweifelhaft die Radierung „Dorfgasse aus Judicarien/Giudicarie“ des 1930 in Bozen verstorbenen Karl Pferschy. Der zwar beim großen Carl Moser die Technik des Farbholzschnitts gelernt hat, in dem in der Schau zu sehenden Blatt allerdings eine Idylle ganz im Schwarzweißen erzählt.