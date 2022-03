Comeback erneut verschoben: Thiem streicht auch Indian Wells und Miami

Dominic Thiem will erst in der Sandplatz-Saison auf die Tour zurückkehren.

Indian Wells (Kalifornien) - Dominic Thiem hat am Montag seine Fans via Instagram-Stories neuerlich über eine Verschiebung seines Comebacks informiert. Der 28-jährige Niederösterreicher, einst Nummer 3 der Welt, bereitete sich zwar in Indian Wells auf seine Rückkehr auf die ATP Tour vor, will nun aber erst in der Sandsaison wieder aufschlagen. Einen genauen Zeitplan gibt es auch auf APA-Nachfrage beim Management nicht.