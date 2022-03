Russland bezahlt „unfreundliche Staaten" nur noch in Rubel

Russland begleicht finanzielle Verpflichtungen bei „unfreundlichen Staaten" nur noch in Rubel.

Moskau, Kiew – Als Reaktion auf die Sanktionen des Westens hat die russische Regierung beschlossen, dass finanzielle Verpflichtungen bei „unfreundlichen Staaten" nur noch in Rubel beglichen werden. Auf der am Montag bestätigten Liste stehen Deutschland und alle anderen EU-Mitglieder sowie zahlreiche weitere Länder. Darunter sind auch die Ukraine, die Schweiz, Japan, Großbritannien und Kanada sowie weitere Länder, wie die Regierung in Moskau mitteilte.