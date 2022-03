Sichtachsen im Schlosspark Ambras bald wieder frei

Um den Blick vom Schloss Richtung Wasserfall wieder freizulegen, finden Schnittarbeiten auf einer Länge von etwa 200 Metern und einer Fläche von ca. 1200 Quadratmetern statt. Der vorhandene Bewuchs besteht großteils aus Fichten, die entfernt und durch Laubbäume wie Winterlinden ersetzt werden. Sie sollen nach Angaben der Bundesgärten auch für eine „schattenverträgliche Unterbepflanzung und nachhaltigen Erosionsschutz“ sorgen. Nach den eigentlichen Schnittarbeiten, die sich über mehrere Tage erstrecken werden, folgt der Abtransport der großen Holzbrocken – und zwar durch eine spezialisierte Firma per Hubschrauber, „um den Boden so wenig wie möglich durch schwere Maschinen zu belasten“, wie die Bundesgärten in einer Aussendung betonen.