Weber und Lintner bei „Tirol Live“: Erste Stichwahl in Schwaz nach 25 Jahren

Von Eva-Maria Fankhauser

Schwaz – Er strahlt seine gewohnte Selbstsicherheit aus und ist ganz in seiner Stadtchefrolle. Doch etwas ist anders. Die Souveränität bröckelt. Hans Lintner muss mit einer neuen Situation umgehen und das fällt nicht ganz leicht. Denn nach 25 Jahren als Bürgermeister in Schwaz muss er erstmals in die Stichwahl. Kontrahenten hatte er bei den letzten Wahlen immer genug, doch noch nie war ihm stimmenmäßig jemand so nah gekommen wie die Vizebürgermeisterin Victoria Weber. Und die junge Politikerin könnte Lintner Amtszeit am kommenden Sonntag bei der Stichwahl beenden.

📽️ Video | Lintner vs. Weber: Das Duell zur Stichwahl in Schwaz bei „Tirol Live"

Bevor die Schwazer am Sonntag ihre Wahl treffen, hat die Tiroler Tageszeitung die beiden Stichwahl-Kandidaten ins „Tirol Live“-Studio gebeten. Sie standen für die Fragen von TT-Lokalchef Marco Witting Rede und Antwort. Auf die Frage, was Weber zu einer guten Bürgermeisterin mache, antwortete sie selbstsicher: „Ich traue mir das Amt zu.“ Sie sei bereits knapp 15 Jahre politisch aktiv, sitzt seit elf Jahren im Gemeinderat und auch als Vizebürgermeisterin konnte sie in den letzten zwei Jahren viel bewirken. Dass sie die SPÖ-Liste für Parteifreie geöffnet hat und mit ihrem Team Zukunft in die Wahl gezogen ist, heiße für sie nicht, dass die SPÖ ein Hemmschuh ist. „Ich finde einfach, dass die parteipolitische Farbe in der Gemeindepolitik nachrangig ist. Es sind in den letzten Jahren so viele Leute auf mich zugekommen, die nicht zwingend einer Partei beitreten wollen, sehr wohl aber mitgestalten möchten“, erklärt Weber.

Nach 25 Jahren als ÖVP-Bürgermeister will auch Lintner weiter mitgestalten. Er trotze allen Rücktrittsgerüchten, muss sich nun aber erstmals in seiner Politkarriere einer Stichwahl stellen. „Das ist etwas Neues für mich. Aber man erlebt ja so auch jeden Tag etwas Neues und viele Herausforderungen“, sagt Lintner. Vor allem wird am Sonntag wohl spannend, wohin die Stimmen von seinem ehemaligen Stellvertreter „Kronprinz“ Martin Wex wandern. Wie berichtet, hat Wex Lintners Team verlassen und hat mit eigener Liste den Einzug in den Gemeinderat geschafft. Nun könnte es auf die 14 Prozent der Stimmen ankommen, die Wex bei der Bürgermeisterwahl erhalten hat. Denn Weber und Lintner trennten nur 6,3 Prozent. Laut Lintner sei das Verhältnis zu Wex trotz Abspaltung gut. Er hoffe auf die ÖVP-Wähler.

Wahlentscheidende Themen sind in Schwaz u. a. die Entwicklung der Stadt, der Verkehr, die Belebung der Innenstadt und das Wohnen. Für Lintner ist die Innenstadt bereits gut belebt, man habe leere Geschäftsflächen belegt und der Bau des neuen Raika-Zentrums bringe weitere Frequenz. Für Weber gebe es hingegen schon noch einiges zu tun, vor allem im Bereich gezielte Förderung für Jungunternehmer. „Und man muss auch den Mut haben, Neues zu probieren, Kreatives umzusetzen“, sagt sie.

In Sachen Verkehr setzen beide auf das bereits ausgearbeitete Fahrradkonzept, das auch die Nachbargemeinden einbindet. Ob das den täglichen Pendlerstau löst? „Wir haben nach Innsbruck das stärkste öffentliche Nahverkehrsnetz und nun braucht es noch eine neue Fahrradachse“, erklärt Lintner die Verbesserung der Mobilität in der Stadt. Den Ausbau der Öffis forciert auch Weber. Doch sie pocht bereits seit Langem auf ein ganzheitliches Verkehrskonzept. „Mit der bisherigen scheibchenweisen Taktik verschiebt man den Verkehr nur“, sagt sie.

Im Bereich Wohnen sind sich beide einig, dass der Fokus auf gefördertem Wohnbau liegen müsse. Weber sieht da auch für die Jugend Handlungsbedarf, um Abwanderung zu verhindern. Beim Thema Jugend sei im Gemeinderat laut Lintner bereits ein wichtiges Projekt in Vorbereitung: Noch im Sommer soll eine Alternative zur abgerissenen Mausefalle entstehen.