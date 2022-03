Hohe Energiekosten: Ruf nach Aufschub von CO2-Bepreisung

Rund ein Viertel der in Österreich verbrauchten Energie wird mit Erdgas erzeugt. Hier sei man stark von russischen Importen abhängig und das dürfte auch noch lange so bleiben, erwartet WKO-Generalsekretär Karlheinz Kopf. „Wir dürfen uns nichts vormachen. Mittelfristig – das sagt uns auch das Management der OMV – wird die Abhängigkeit von russischen Gaslieferungen zumindest mit Blick Richtung 2030 bleiben“, sagte Kopf bei einer Pressekonferenz in Wien. Aktuell bezieht Österreich rund 80 Prozent seiner Erdgas­importe aus Russland. Die Abhängigkeit, die mit der Zeit auch aufgrund der Pipeline-Infrastruktur, Stichwort Gas-Hub Baumgarten, entstanden sei, lasse sich nur schrittweise reduzieren, so Kopf, der Anreize für die Gasspeicherbevorratung für die heimischen Energie­unternehmen sowie schnellere UVP-Verfahren für den Bau von Wasserkraftwerken und Windrädern fordert.