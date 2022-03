Tiroler Caritas-Direktorin: „Es braucht vor allem Wohnraum für Kriegsflüchtlinge“

Innsbruck – Sonntagfrüh um acht Uhr greift Elisabeth Rathgeb zum Telefonhörer. Sie ruft eine Frau an, die angeboten hat, Flüchtlinge aus der Ukraine bei sich daheim aufzunehmen. „Wenig später sind dort eine Hochschwangere und ihr kleiner Sohn eingezogen“, erzählt die Direktorin der Tiroler Caritas. Diese spontan auf die Beine gestellte Aktion stehe exemplarisch für die riesige Welle der Hilfsbereitschaft, welche der Krieg hierzulande ausgelöst habe, sagt Rathgeb. Und hofft, dass diese noch lange anhält. „Es wird einen langen Atem brauchen, weil wir nicht wissen, wie sich die Situation vor Ort weiterentwickelt und was noch alles auf uns zukommt.“

Bisher haben laut Innenminister Gerhard Karner 45.000 Menschen aus der Ukraine die Grenze zu Österreich überschritten. „Davon geben 75 bis 80 Prozent an, weiterreisen zu wollen“, sagt er gestern bei einer Pressekonferenz in Wien. Diese Zahlen kennt auch Elisabeth Rathgeb, glaubt aber, „darauf vorbereitet sein zu müssen, dass sich das bald ändert. Irgendwann werden die Aufnahmekapazitäten in Ländern wie Polen erschöpft sein.“ Für diesen Moment trifft die Caritas derzeit Vorbereitungen. „Es braucht vor allem Wohnraum“, meint Rathgeb. Zirka 50 Angebote von Privatpersonen, die „eine Garconniere, eine Unterkunft für eine Frau mit drei Kindern oder sogar einen ganzen Bauernhof zur Verfügung stellen können und wollen“, seien bereits eingegangen und an die zuständigen Stellen beim Land, welche die Zuteilung koordiniert, weitergeleitet worden. „Aber wir bitten weiter darum, dass sich all jene mit freien Wohnungen melden.“